Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Ricciardo sur son duel avec Sainz Jr à Austin

Publié le 25 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Daniel Ricciardo et Carlos Sainz Jr se sont livrés une belle bataille ce dimanche lors du Grand Prix des Etats-Unis. Néanmoins, dans un virage, l'Australien a légèrement touché la monoplace de l'Espagne. Si la situation n'a pas plu au pilote de Ferrari, celui de McLaren a révélé que rien n'était volontaire.

Ce dimanche lors du Grand Prix des Etats-Unis, les fans de Formule 1 ont pu assister à un très beau combat entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Mais un autre duel a eu lieu à Austin. En effet, Daniel Ricciardo et Carlos Sainz Jr ont mené une bataille très serrée. Les deux pilotes ont mis tellement d’intensité que l’Australien a légèrement touché la monoplace de l’Espagnol dans un virage. Si la situation n’a absolument pas plu au compétiteur de Ferrari, celui de McLaren affirme que rien n’était volontaire de sa part.

« Donc rien n'était délibéré »