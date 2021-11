Formule 1

Formule 1 : Bottas envoie un énorme message à Hamilton dans sa lutte face à Verstappen !

Publié le 5 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une intense rivalité pour le titre de champion du monde. Si le pilote de Red Bull peut compter sur Sergio Pérez, celui de Mercedes, lui, pourra compter sur l'aide de Valterri Bottas.

«S’il y a une opportunité d’aider Lewis dans sa lutte pour le titre, je le ferai»