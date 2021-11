Formule 1

Formule 1 : Hamilton lance un message à Verstappen et Red Bull avant le GP du Mexique !

Publié le 4 novembre 2021 à 23h35 par B.C.

Prudent avant le Grand Prix du Mexique, Lewis Hamilton ne cache pas sa motivation avant cette course décisive dans la course au titre.

Alors que cette saison de Formule 1 se rapproche de la fin, le suspense reste entier concernant le titre de champion du monde. Leader, Max Verstappen dispose de 12 points d’avance sur Lewis Hamilton alors qu’il ne reste plus que cinq courses à disputer. Le pilote Mercedes n’a donc plus le droit à l’erreur s’il souhaite remporter un huitième sacre mondial et reste déterminé à l’idée d’obtenir un résultat satisfaisant lors du prochain Grand Prix du Mexique.

« Gagner, c’est ce que je veux, bien sûr »