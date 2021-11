Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... L'annonce de Toto Wolff sur la course au titre !

Publié le 1 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Depuis le début de saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton mettent une grande intensité dans leur rivalité. Toto Wolff ne serait donc pas étonné si le titre de champion du monde venait à se jouer sur un accident entre les deux pilotes.

La saison 2021 de Formule 1 touche bientôt à sa fin et la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton continue de battre son plein. Grâce à son succès à Austin lors du Grand Prix des Etats-Unis, le pilote de Red Bull a conforté son avance sur celui de Mercedes au classement général. Néanmoins, le Britannique n’est pas très loin derrière le Néerlandais et tout pourrait se jouer lors de la dernière course à Abu Dhabi. Toto Wolff est même allé plus loin en affirmant que le titre de champion du monde pourrait bien se décider sur un accident au vu de l’intensité de la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

« Je ne pense pas que vous pouvez les contrôler car ce sont deux gladiateurs dans leurs machines. »