Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Mercedes après le GP des Etats-Unis !

Publié le 31 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction

Lors du dernier Grand Prix, aux Etats-Unis, Max Verstappen s'est une nouvelle fois imposé. Néanmoins, pour Mercedes, il n'y a pas encore de raison de tirer la sonnette d'alarme concernant le rythme de l'écurie en course.

Dimanche dernier, Max Verstappen s’est une nouvelle fois imposé lors du Grand Prix des Etats-Unis. Avec cette victoire, le pilote de Red Bull creuse un peu plus l’écart avec Lewis Hamilton au classement général de la Formule 1. Sur certaines courses, les monoplaces de Mercedes n’ont pas semblé dans le rythme, malgré les succès en Italie et en Russie. Néanmoins, pour Andrew Shovlin, il n’y a aucune raison de tirer le sonnette d’alarme. L’ingénieur de course en chef de l’écurie affirme que Mercedes n’est finalement pas si loin du rythme de Red Bull.

« Mais il n’y a pas eu beaucoup de circuits où nous étions loin du rythme »