Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Verstappen avant le GP du Mexique !

Publié le 4 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Avant de prendre part au Grand Prix du Mexique ce week-end, Max Verstappen a évoqué son fort attachement à la course qui se déroule à Mexico. Le Néerlandais espère frappé un grand coup.

À Mexico, Red Bull sera attendu au tournant. Avec la présence de Sergio Pérez au sein de l'écurie autrichienne, le public présent dans les tribunes du Circuit des frères Rodriguez n'aura d'yeux que pour les monoplaces marquées par les taureaux rouges. De son côté, Max Verstappen espère bien accroître son avance face à Lewis Hamilton en tête du championnat du monde. Le pilote néerlandais apprécie le Grand Prix du Mexique où il s'est imposé à deux reprises en 2017 et 2018.

« J’ai hâte de courir ici à nouveau »