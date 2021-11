Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... L'énorme sortie de Red Bull dans la course au titre !

Publié le 4 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Avec seulement 12 points d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en tête du championnat du monde, la bataille s'annonce serrée jusqu'à la fin de la saison pour Helmut Marko, consultant pour Red Bull.

Cette année, le suspense reste entier en Formule 1. Grâce à sa victoire au dernier Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen a accentué sa légère avance en tête du classement général. Le Néerlandais compte 287,5 points et devance ainsi d'une courte tête Lewis Hamilton et ses 275,5 unités. Les deux rivaux se rendent coup pour coup et par conséquent, le champion du monde pourrait être connu lors de la dernière course de la saison à Abou Dhabi. Toutefois, pour le consultant de chez Red Bull Helmut Marko, Verstappen pourrait prochainement prendre l'avantage.

«Si nous gagnons les deux prochains Grands Prix, je mettrais 60% de chance à Verstappen, 40% à Hamilton»