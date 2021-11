Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff fracasse Fernando Alonso !

Publié le 4 novembre 2021 à 10h35 par A.M.

Interrogé sur Fernando Alonso, Toto Wolff reconnaît le talent du double Champion du monde, mais regrette qu'il n'ait pas conscience «que l’univers ne tourne pas autour de lui».

Du haut de ses 40 ans, Fernando Alonso fait un retour remarqué en Formule 1 après deux saisons loin du paddock. Au volant de l'Alpine, le pilote espagnol prouve qu'il n'a rien perdu de son talent qui lui a permis de décrocher deux titres mondiaux. Toto Wolff estime que Fernando Alonso aurait même pu être sacré plus de fois s'il avait fait de meilleurs choix de carrière. Il faut dire que l'Espagnol a rejoint McLaren à un très mauvais moment à deux reprises et son passage chez Ferrari ne coïncide pas non plus à la meilleure période de la Scuderia . Mais pour le patron de Mercedes, l'ego du pilote espagnol lui a aussi joué des tours.

«Certains pilotes sont imprudents et croient qu’ils sont le centre de l’univers»