Formule 1

Formule 1 : Alonso annonce la couleur pour le GP du Mexique !

Publié le 1 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Après avoir vécu un Grand Prix des États-Unis très décevant, Fernando Alonso aimerait réussir à repartir de l'avant avec Alpine. L'Espagnol espère une belle réaction pour le Grand Prix du Mexique qui aura lieu le week-end prochain.

Alpine a vécu un véritable calvaire à Austin. Sur le Circuit des Amériques, les deux pilotes de l'écurie française, Esteban Ocon et Fernando Alonso, se sont retrouvés dans l'obligation d'abandonner la course à la suite de problèmes mécaniques. Une énorme déception notamment pour le double champion du monde, qui a toujours à cœur de briller à 40 ans. Pour l'Espagnol, le Grand Prix du Mexique sera une belle occasion de relever la tête.

« Nous allons essayer d'analyser et d'être dans notre meilleure forme au Mexique »