Formule 1

Formule 1 : La réponse cinglante du patron de Red Bull à Mercedes !

Publié le 5 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 5 novembre 2021 à 22h36

Dernièrement, Toto Wolff avait déclaré que la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde pouvait se jouer sur un crash. Des propos sur lesquels est revenu Christian Horner.

La bataille pour le championnat du monde de Formule 1 bat son plein cette saison. À la tête du classement général, Max Verstappen compte 287,5 points et devance ainsi Lewis Hamilton qui en possède lui 275,5. Face à ce suspense, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, avait dernièrement déclaré que le titre pouvait se jouer sur un possible accident, à la manière des rivalités entre Ayrton Senna et Alain Prost ou de Jacques Villeneuve et Michael Schumacher. De son côté, Christian Horner, qui dirige Red Bull, est loin d'être d'accord avec l'Autrichien.

« Je suis déçu de lire de tels commentaires »