Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez annonce la couleur pour le Grand Prix du Mexique !

Publié le 5 novembre 2021 à 20h35 par B.C.

Alors qu’il sera à domicile ce week-end pour le Grand Prix du Mexique, Sergio Pérez espère marquer les esprits sur ses terres.

En lice pour remporter le titre mondial, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont forcément attendus à l'occasion du Grand Prix du Mexique, mais un autre pilote pourrait leur voler la vedette. En effet, Sergio Pérez conduira sur ses terres au volant de sa Red Bull et a bien l’intention de réaliser une grande prestation devant un public acquis à sa cause. Le Mexicain n’a pas manqué d’afficher ses ambitions en conférence de presse avant le début du week-end.

« Soyez certains que je donnerai tout pour m’imposer ce week-end ! »