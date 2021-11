Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s’enflamme après sa victoire au Mexique !

Publié le 7 novembre 2021 à 23h35 par H.G. mis à jour le 7 novembre 2021 à 23h37

Alors qu’il remporté le Grand Prix du Mexique ce dimanche soir, Max Verstappen n’a pas caché toute sa joie au sortir de la course.

La balade de l’homme heureux. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la course mexicaine de Max Verstappen ce dimanche. En effet, sans jamais être inquiété après un départ canon qui lui a permis de prendre la tête alors qu’il commençait la course à la troisième place, le pilote néerlandais a conforté son avance sur Lewis Hamilton au classement mondial à quatre épreuves de la fin de la saison. Et s’il est évidemment encore trop tôt pour crier victoire, Max Verstappen n’a pas caché sa joie au sortir de ce Grand Prix du Mexique.

« Je suis très heureux pour l’équipe avec la victoire et ce double podium »