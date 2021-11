Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Pierre Gasly avant le Grand Prix du Mexique !

Publié le 7 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix du Mexique, Pierre Gasly partira de la grille de départ en cinquième position. Le Français n'a pas caché sa satisfaction au moment d'évoquer sa performance en qualification.

Les fans de Formule 1 auront une nouvelle fois l’occasion de voir Lewis Hamilton et Max Verstappen s’affronter pour le titre de champion du monde lors du Grand Prix du Mexique ce dimanche. Mais un peu plus bas, derrière les monoplaces de Mercedes et Red Bull, Pierre Gasly a créé la surprise lors des qualifications. En effet, le Français partira de la grille de départ en cinquième position, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Le pilote d’AlphaTauri semble plus que satisfait de sa performance.

« On ne pouvait pas espérer mieux, honnêtement »