Formule 1 : Lewis Hamilton relativise son résultat au Mexique !

Publié le 8 novembre 2021 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, au Mexique, Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que deuxième. Un résultat qui semble convenir au Britannique étant donné les performances de sa Mercedes.

Max Verstappen prend le large en tête du classement du championnat du monde. En effet, ce dimanche, lors du Grand Prix du Mexique, le pilote Red Bull a augmenté son avance sur son rival, Lewis Hamilton. Le Néerlandais s’est en effet imposé, tandis que le Britannique n’a lui pu faire mieux que deuxième. L’écart se creuse donc entre Verstappen et Hamilton, pour autant, après le Grand Prix, le septuple champion du monde n’était forcément énervé, ne pouvant que s’incliner devant la supériorité de son adversaire.

« Il n'y avait pas grand-chose que l'on puisse faire contre ça »