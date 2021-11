Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez, consignes d’équipe... La réponse de Red Bull à Vettel !

Publié le 6 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Récemment, Sebastian Vettel a critiqué les consignes d'équipe misent en place par Red Bull pour privilégier le succès de Max Verstappen plutôt que celui de Sergio Pérez. Christian Horner n'a donc pas manqué d'apporter une réponse à l'Allemand.

« Si Checo est en tête, alors Checo doit rester en tête. Et s'il n'est pas en tête, il doit pouvoir être dépassé par n'importe qui, que ce soit une Mercedes ou une Red Bull. Même chose si ça ne se passe pas comme ça et qu'il doit laisser passer Max. » Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Sebastian Vettel critiquait les consignes d’équipe misent en place par Red Bull pour laisser briller Max Verstappen, actuellement à la lutte avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. La réponse de Red Bull ne s’est pas faite attendre. Selon Christian Horner, les consignes d’équipe sont importantes puisque la Formule 1 est avant tout un sport d’équipe.

«Tout le monde a son rôle à jouer au sein de cette équipe»