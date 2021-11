Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Sebastian Vettel sur Sergio Pérez !

Publié le 5 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Depuis le début de saison, Sergio Pérez a parfois été sacrifié par Red Bull pour laisser la place à Max Verstappen en haut du classement. Une décision que regrette Sebastian Vettel, qui aimerait que l'écurie autrichienne arrête de donner des consignes d'équipe au Mexicain.

Coéquipier de Max Verstappen depuis le début de la saison, Sergio Pérez n’a pas réellement eu l’occasion de montrer de quoi il était capable. Malgré sa victoire lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan et ses quatre podiums, le Mexicain est régulièrement sacrifié par son écurie pour laisser la place au Néerlandais, à la lutte avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Une chose qui ne plaît pas du tout à Sebastian Vettel qui a affirmé son souhait de voir Red Bull arrêter de donner des consignes d’équipe à Sergio Pérez.

« Je serai en faveur de ne plus jamais avoir de consignes d'équipe »