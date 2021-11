Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Verstappen après les qualifications du GP du Brésil

Publié le 12 novembre 2021 à 21h35 par B.C. mis à jour le 12 novembre 2021 à 21h38

Deuxième des séances de qualifications du Grand Prix du Brésil ce vendredi, Max Verstappen s’est livré sur ses sensations.

Alors qu’il ne reste plus que quatre Grand Prix à disputer, la course au Brésil pourrait être décisive pour le titre. Max Verstappen est en tête du classement général avec 19 points d’avance sur Lewis Hamilton, qui partira en pole de la course sprint ce samedi. Le Britannique a en effet signé le meilleur temps lors des séances de qualifications, devant le pilote Red Bull, qui se montre malgré tout satisfait de sa prestation du jour, d’autant que Lewis Hamilton sera pénalisé de cinq places au départ du Grand Prix du Brésil pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

« Heureux d’être deuxième »