Formule 1

Formule 1 : Quand Verstappen s'inspire de... Schumacher !

Publié le 10 novembre 2021 à 9h35 par A.M. mis à jour le 10 novembre 2021 à 9h37

Brillant vainqueur du Grand Prix du Mexique, Max Verstappen s'est montré méticuleux dans son approche de la course. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain Michael Schumacher à Ross Brawn.

Troisième sur la grille de départ, Max Verstappen a réalisé un départ tonitruant pour dépasser les deux Mercedes et sortir en tête au premier virage. Le Néerlandais n'a plus lâché sa place pour s'imposer et accentuer son avance au classement général devant Lewis Hamilton. Christian Horner expliquait d'ailleurs que Max Verstappen avait effectué un travail méticuleux pour repérer les meilleurs endroits pour dépasser. Un comportement qui n'est pas sans rappeler un certain Michael Schumacher à Ross Brawn, ancien directeur technique de Ferrari et désormais manager des sports mécaniques pour Liberty Media .

«Cela me rappelle Michael Schumacher»