Formule 1

Formule 1 : Pérez, Red Bull... Lewis Hamilton répond à la polémique !

Publié le 9 novembre 2021 à 9h35 par A.M.

Alors que ses propos au sujet de Sergio Pérez ont fait polémiques après le Grand Prix du Mexique, Lewis Hamilton a tenu à mettre les choses au clair.

Après des qualifications parfaites, Mercedes a été en grande difficulté face aux Red Bull pendant le Grand Prix du Mexique. Troisième sur la grille de départ, Max Verstappen a réussi l'envol parfait pour sortir en tête après le premier virage. Le Néerlandais n'a d'ailleurs jamais été inquiété durant la course qu'il a remportée devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez. Sur ses terres, le Mexicain a mis la pression sur la Mercedes du septuple Champion du monde. Après la course, Lewis Hamilton a d'ailleurs eu des propos qui ont fait polémiques sur Checo Pérez. « Leur rythme [des Red Bull], était tout simplement incroyable, et il n’y avait rien que je puisse faire pour lutter contre cela - et quand vous avez Checo [Perez] à vos trousses, alors vous savez que la voiture est rapide. J’ai fini deuxième donc je ne peux pas me plaindre », confiait le Britannique qui a donc mis les choses au clair.

«J’ai beaucoup de respect pour Sergio Perez»