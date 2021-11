Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... L'énorme constat d'Alonso dans la bataille pour le titre !

Publié le 7 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une lutte acharnée pour remporter le championnat du monde, Fernando Alonso a livré son pronostic pour le résultat final.

Le suspense est à son comble cette saison en Formule 1. Avant le Grand Prix du Mexique qui aura lieu ce dimanche, Max Verstappen est toujours en tête du classement général avec 287,7 points, juste devant Lewis Hamilton qui en compte lui 275,5. Pour le double champion du monde Fernando Alonso, le pilote de chez Red Bull pourrait bien faire déjouer le Britannique.

« Est-ce que je pense que Lewis va succomber à la pression ? Oui, grâce à Max, à 100% »