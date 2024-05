Mbappé - PSG : Sa mère répond cash pour le Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre à la fin de la saison, Kylian Mbappé vit ses derniers jours comme joueur du PSG avant d’entamer une nouvelle étape de sa carrière. Son arrivée au Real Madrid est désormais inéluctable, mais pas officielle pour autant. Le doute n’est toutefois plus permis après la dernière sortie de sa mère Fayza Lamari.

C’est une page qui se tourne pour Kylian Mbappé et le PSG. Arrivé à l’été 2017 dans la foulée de Neymar, l’international français a pris la décision de plier bagage alors que son contrat arrive à expiration. Samedi, il pourrait alors disputer son dernier match à l’occasion de la finale de la Coupe de France entre le club parisien et l’OL, mais avant cette ultime apparition sous le maillot rouge et bleu, Kylian Mbappé avait convié pas moins de 250 invités pour une soirée d’adieu organisée dans le restaurant italien Gigi, situé avenue Montaigne dans le 8e arrondissement de la capitale. Un lieu rapidement pris d’assaut par quelques supporters et des journalistes.

« Vous le savez déjà non, quand même ? »

Au moment de quitter les lieux, Fayza Lamari a pris le temps de répondre à certaines questions concernant son fils, s’amusant notamment des interrogations au sujet de son prochain club. « Mais vous le savez déjà non, quand même ? », a lâché la mère de Kylian Mbappé dans des images captées par PSG Community , confirmant son arrivée future au Real Madrid.

Sortie de la mère de Kylian sous pressing de la presse 😂😂« Paris c’est magique, c’est sincèrement magique »Journaliste : Où va Kylian l’année prochaine ?Fayza Lamari : je crois que vous savez déjà non ? (Rires)(🎥 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/XMjYSlxwO9 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 20, 2024

