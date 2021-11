Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s’engage dans une bataille avec Alpine !

Publié le 8 novembre 2021 à 15h35 par T.M.

Au championnat des constructeurs, AlphaTauri est à égalité avec Alpine. Forcément, Pierre Gasly entend aider au mieux son écurie face à celle d’Esteban Ocon et Fernando Alonso.

Depuis le début de la saison, les Mercedes et les Red Bull trustent les premières places. Cela a encore été le cas ce dimanche au Mexique puisque Max Verstappen et Sergio Pérez ont terminé 1er et 3ème tandis que Lewis Hamilton a lui fini 2ème. La bataille se déroule donc derrière ces monoplaces et lors du dernier Grand Prix c’est Pierre Gasly qui a été le meilleur. Au volant de son AlphaTauri, le Français s’est classé 4ème, confirmant encore une fois ses bons résultats en 2021. Par la même occasion, Gasly a également permis à son écurie de remonter au championnat des constructeurs.

« Maintenant, on va se concentrer sur les prochaines courses »