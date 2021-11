Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton dresse un triste constat après le Mexique !

Publié le 8 novembre 2021 à 19h35 par H.G.

Alors qu’il n’a pas réussi à inquiéter Max Verstappen ce dimanche lors du Grand Prix du Mexique, Lewis Hamilton sait pourquoi il a vécu une telle course.

Lewis Hamilton est plus que jamais en danger dans la course au sacre mondiale de Formule 1. Et pour cause, à la suite de sa victoire au Grand Prix du Mexique ce dimanche, Max Verstappen compte désormais dix-neuf unités d’avance sur le pilote de Mercedes à quatre courses de la fin de saison. Ainsi, si rien n’est joué pour autant, le Britannique sait que cette fin de saison sera délicate pour lui. Et au sujet de cette course mexicaine, Lewis Hamilton admet très clairement n’avoir rien pu faire face au rythme fou de la Red Bull du Néerlandais.

« Je n’ai pas pu faire grand-chose face au rythme de Max »