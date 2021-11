Formule 1

Formule 1 : Ce terrible aveu de Lewis Hamilton après le Grand Prix du Mexique…

Publié le 8 novembre 2021 à 17h35 par H.G.

Alors qu’il n’a rien pu faire pour empêcher Max Verstappen de remporter le Grand Prix du Mexique ce dimanche soir, Lewis Hamilton ne cache pas qu’il craint quelque peu la fin de saison dans la perspective du sacre mondial.

Max Verstappen a encore plus consolidé son avance sur Lewis Hamilton ce dimanche soir. Sans jamais être inquiété, le pilote néerlandais de Red Bull a remporté le Grand Prix du Mexique après un excellent départ et possède désormais dix-neuf unités d’avance sur le Britannique de Mercedes au classement des pilotes. Et logiquement, vu la supériorité affichée par ses concurrents à quatre courses de la fin de la saison, Lewis Hamilton ne cache pas son inquiétude quant à ses chances de revenir à hauteur de Max Verstappen.

« Ils sont juste trop rapides »