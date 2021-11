Formule 1

Formule 1 : La mise en garde de Leclerc dans la lutte de Ferrari avec McLaren !

Publié le 12 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Ferrari a pris les devants sur McLaren au classement des constructeurs après le Grand Prix du Mexique, Charles Leclerc s'attend à une grosse réaction de l'écurie britannique ce week-end au Brésil.

Le suspense est de mise sur tous les plans cette saison en Formule 1. Pour le titre de champion du monde, Max Verstappen accroît petit à petit son avance face à son rival Lewis Hamilton. L'enjeu est ailleurs pour Charles Leclerc, puisque le pilote de chez Ferrari se bat afin que la Scuderia accroche la troisième place du classement des constructeurs, derrière Mercedes et Red Bull. L'écurie italienne devance McLaren de 13,5 points.

« Nous nous attendons à ce que McLaren soit performant, voire un peu plus que nous »