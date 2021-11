Formule 1

Formule 1 : Mercedes annonce la couleur pour la fin de saison !

Publié le 10 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Mercedes est en difficulté dans la course aux titres mondiaux, Toto Wolff se montre déterminé pour cette fin de saison.

Grâce à sa victoire au Mexique, Max Verstappen se rapproche du titre et permet à Red Bull de recoller au classement des constructeurs. Mercedes a en effet perdu des points précieux après la deuxième place de Lewis Hamilton et la contreperformance de Valtteri Bottas, qui n’a pas empoché le moindre point. L’écurie allemande devra donc se rattraper lors du Grand Prix du Brésil le week-end prochain, et Toto Wolff garde confiance.

« Nous allons lancer tout ce que nous avons au Grand Prix du Brésil et dans les courses qui suivent »