Formule 1

Formule 1 : Le gros coup de gueule de Fernando Alonso !

Publié le 9 novembre 2021 à 15h35 par A.M.

Alors que le paddock s'apprête à enchaîner trois Grands Prix de suite, Fernando Alonso s'inquiète pour les organismes.

Au terme d'une saison éreintante qui aura vu les pilotes rouler sur 22 circuits différents, la saison 2021 de Formule 1 s'achève à un rythme effréné. Et pour cause, trois Grands Prix s'enchaînent en trois semaines. Après le Mexique ce week-end, le paddock sera au Brésil dimanche prochain puis au Qatar la semaine suivante. Deux semaines de repos, puis les pilotes remettront ça pour finir la saison avec en enchainement entre l'Arabie Saoudite et Abou Dhabi en une semaine. Pour Fernando Alonso, ce rythme est difficile à suivre pour toutes les équipes, surtout quand les enjeux sont moins importants.

«Ce triplé n’est pas le plus pratique»