Formule 1

Formule 1 : Cet énorme aveu de Toto Wolff après le Mexique !

Publié le 8 novembre 2021 à 21h35 par H.G. mis à jour le 8 novembre 2021 à 21h36

Alors que Mercedes a été totalement dépassé par Mercedes lors du Grand Prix du Mexique, Toto Wolff a tiré un bilan amer de ce week-end mexicain.

Le Grand Prix du Mexique a rapidement tourné au cauchemar pour Mercedes. En effet, Max Verstappen a rapidement pris son envol dès le départ de la course malgré sa troisième position, tandis que Lewis Hamilton a n’a rien pu faire pour contrecarrer son avance ensuite et que Valtteri Bottas a été inexistant malgré sa mole position. En conséquence, le pilote néerlandais de Red Bull compte maintenant dix-neuf unités d’avance sur le Britannique au classement. Et de son côté, Toto Wolff n’a pas caché toute sa frustration au sortir de ce week-end compliqué pour son équipe.

« La victoire n’a jamais été envisageable pour nous »