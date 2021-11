Formule 1

Formule 1 : Avant le GP du Brésil, Lewis Hamilton lance un message très fort !

Publié le 10 novembre 2021 à 12h35 par B.C.

Deuxième du dernier Grand Prix du Mexique, Lewis Hamilton se sait sous pression dans la course au titre avant de se rendre au Brésil.

Max Verstappen se rapproche doucement du titre mondial. Après son succès au Mexique, le pilote Red Bull dispose de 19 points d’avance sur Lewis Hamilton à quatre courses de la fin de saison. Le Britannique est donc clairement sous pression, alors que le Grand Prix du Brésil se déroulera ce week-end. Interrogé après sa deuxième place au Mexique, le pilote Mercedes se montre lucide sur sa fin de saison.

« Nous avons besoin de ces points supplémentaires »