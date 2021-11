Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Lewis Hamilton...

Publié le 12 novembre 2021 à 10h35 par A.M.

Alors que la saison de Formule 1 touche à sa fin sans avoir encore livré son verdict, Lewis Hamilton reconnaît qu'il a eu du mal à tirer le maximum du potentiel de sa Mercedes.

Cette saison, Lewis Hamilton doit faire face à une énorme bataille dans la course au titre. Probablement l'une des plus difficiles de sa carrière puisque Max Verstappen lui mène la vie dure et possède 19 points d'avance au classement à 4 courses de la fin de la saison. Le septuple Champion du monde reconnaît d'ailleurs qu'il n'a jamais réussi à tirer le potentiel maximum de sa Mercedes.

«Tirer le maximum de potentiel de la voiture a été difficile cette année»