Formule 1

Formule 1 : La nouvelle sortie fracassante de Verstappen sur Hamilton !

Publié le 11 novembre 2021 à 11h35 par A.M.

Deux mois après son accrochage avec Lewis Hamilton à Monza, Max Verstappen continue de penser que le Britannique est responsable bien que ce soit le Néerlandais qui ait été sanctionné d'une pénalité.

Rivaux dans la course au titre, Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent une lutte acharnée. Le Néerlandais possède 19 points d'avance et se retrouve donc comme le grand favori pour décrocher son premier sacre mondial alors qu'il ne reste que quatre courses au calendrier. Une bataille qui a d'ailleurs parfois mal tournée entre les deux pilotes comme à Monza où la tentative de dépassement de Lewis Hamilton sur Max Versappen a terminé un accrochage, poussant à l'abandon les deux protagonistes du classement général. Le Néerlandais considère d'ailleurs toujours qu'il n'est pas responsable de cet accident et que la rivalité entre les deux pilotes influence leur relation.

«Comme je l’ai déjà dit, nous n’irons certainement jamais diner ensemble»