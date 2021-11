Formule 1

Formule 1 : Le terrible aveu de Mercedes dans sa lutte face à Red Bull...

Publié le 11 novembre 2021 à 9h35 par A.M.

Vainqueur au Mexique, Max Verstappen a pris une belle option sur le titre mondial bien que rien ne soit encore joué. Mais du côté de Mercedes, on reconnaît la supériorité de Red Bull.

Pour la première fois depuis très longtemps, Mercedes a trouvé à qui parler. En effet, après 7 ans de domination sans partage, l'écurie allemande est désormais concurrence par Red Bull. Et pour cause, à quatre courses de la fin de la saison, Max Verstappen possède 19 points d'avance sur Lewis Hamilton, qui n'a rien pu faire au Mexique face à son rival, sauvant même la deuxième place dans une bataille acharnée avec Sergio Pérez. James Vowles, directeur de la stratégie chez Mercedes, reconnaît même que Red Bull dispose d'une « bien meilleure voiture . » Mais il refuse toutefois de s'avouer vaincu.

Mercedes est conscient de la domination de Red Bull