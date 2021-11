Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen ironise sur son amende au Brésil !

Publié le 14 novembre 2021 à 12h35 par T.M.

En marge du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen a été sanctionné par une amende de 50 000€. Une sanction qui a fait réagir le Néerlandais.

Ce dimanche, au Brésil, un nouvel épisode de la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton se déroulera. Une bataille qui a d’ailleurs été marqué par une nouvelle polémique. En effet, en raison à cause d’un DRS non-réglementaire, le pilote Mercedes a vu son temps en qualifications être annulé. Au final, Hamilton s’élancera de la 10ème position. Et c’est Verstappen qui est d’ailleurs à l’origine de cette découverte, mais le pilote Red Bull a lui aussi été sanctionné. Pour avoir touché l’aileron de son adversaire, il s’est vu infliger une amende de 50 000€.

« Ils peuvent s'offrir un bon dîner avec beaucoup de vin »