Formule 1 : Verstappen annonce la couleur avant le Grand Prix du Brésil !

Publié le 14 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen devra batailler face à Valtteri Bottas, Lewis Hamilton partant dixième de la grille de départ. Si le Finlandais a signé la pole position, le pilote de Red Bull a tenu à le mettre en garde.

Sanctionné, Lewis Hamilton partira donc dixième lors du Grand Prix du Brésil grâce à sa prestation au sprint. De son côté, Max Verstappen devra tout de même batailler face à Valtteri Bottas. Le Finlandais a signé une belle pole position. Le pilote de Mercedes s’est montré beaucoup plus rapide que celui de chez Red Bull. Néanmoins, Max Verstappen ne compte pas baisser les bras si facilement. De ce fait, le Néerlandais a mis en garde Valtteri Bottas.

« Aujourd’hui n’a pas marché, mais j’essaierai à nouveau demain »