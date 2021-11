Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas ouvre la porte… à Ferrari !

Publié le 11 novembre 2021 à 18h35 par T.M.

Alors que Valtteri Bottas va quitter Mercedes pour Alpha Romeo, le Finlandais ne dit pas non à une arrivée chez Ferrari à l’avenir.

L’expérience de Valtteri Bottas chez Mercedes touche à sa fin. Actuellement, le Finlandais connait ses derniers moments avec son écurie et la saison prochaine, il rejoindra Alpha Romeo. Bottas va donc enfin quitter l’ombre de Lewis Hamilton et entamer un nouveau chapitre. Le début d’une nouvelle aventure pour le pilote de 32 ans, qui ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière, pas même celle d’une arrivée chez Ferrari.

« On ne sait jamais »