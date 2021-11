Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton est confronté à une énorme menace !

Publié le 13 novembre 2021 à 12h35 par A.M.

Meilleur temps de la qualification, Lewis Hamilton risque toutefois d'être disqualifié en raison d'un DRS non conforme. La FIA va se prononcer dans les prochaines heures.

Distance de 19 points dans la course au titre face à Max Verstappen, Lewis Hamilton n'a plus le choix, il ne doit plus perdre de terrain face au Néerlandais. Et cela commence dès ce week-end avec une victoire impérative à Interlagos. Cependant, le septuple Champion du monde a connu un premier coup dur avec un changement de moteur qui a engendré une pénalité de cinq place sur la grille. Mais cela pourrait être bien pire. En effet, meilleur de temps de la qualification, Lewis Hamilton doit s'élancer en tête de la qualification sprint ce samedi. Une belle opération puisque le vainqueur de cette mini-course, qui détermine la grille de départ du Grand-Prix, gagne trois points très importants dans la course au titre. Cependant, la FIA a ouvert une enquête concernant le DRS de la Mercedes de Lewis Hamilton qui ne serait pas conforme. Et alors que l'éventuelle sanction se fait attendre, la Fédération annonce avoir besoin de plus de temps.

Hamilton pourrait être disqualifié de la qualification