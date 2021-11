Formule 1

Formule 1 : La réaction de Verstappen après son duel face à Hamilton au Brésil !

Publié le 14 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton est parti en 10ème position sur la grille de départ, le Britannique s'est finalement imposé au Grand Prix du Brésil face à Max Verstappen ce dimanche. L'occasion ppur le pilote de Red Bull d'évoquer son énorme duel avec Hamilton.

Le suspense reste entier en cette fin de saison de saison de Formule 1. Après un week-end riche en rebondissements au Brésil, Lewis Hamilton a tout de même réussi à s'imposer sur le circuit d'Interlagos malgré sa 10ème place sur la grille de départ. Par conséquent, le pilote de Mercedes à réduit son retard au classement général face à Max Verstappen, puisque ce dernier ne compte plus que 14 points d'avance sur Lewis Hamilton. Alors qu'il ne reste plus que trois Grands Prix à disputer, le titre de champion du monde est loin d'être joué.

«On a tout donné aujourd’hui et c’était très plaisant»