Formule 1

Formule 1 : Hamilton affiche un énorme objectif avant le GP du Brésil !

Publié le 14 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a augmenté son avance au classement général, Lewis Hamilton a affirmé vouloir remporter plus que tout le championnat des constructeurs avec Mercedes.

Lewis Hamilton semblerait déjà voir le titre de champion du monde s'échapper. Avant le départ du Grand Prix du Brésil ce dimanche, le Britannique compte 19 points de retard sur le leader Max Verstappen. Par conséquent, le pilote de Mercedes viserait désormais le championnat des constructeurs. Alors qu'il ne reste plus que quatre courses, l'écurie allemande devra batailler jusqu'au bout, puisque Red Bull ne possède qu'un seul point de moins que Mercedes au classement.

« Nous voulons au moins pouvoir réussir pour l'équipe à gagner celui des constructeurs »