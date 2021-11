Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Lewis Hamilton sur Red Bull !

Publié le 11 novembre 2021 à 21h35 par B.C.

Dauphin de Max Verstappen au classement général, Lewis Hamilton a reconnu la domination de Red Bull cette saison.

Habitué à dominer la Formule 1, Lewis Hamilton a dû laisser sa place de chassé pour celle de chasseur. Le Britannique accuse 19 points de retard sur Max Verstappen, leader au classement général, et n’a plus le droit à l’erreur lors des quatre dernières courses de la saison pour espérer remporter un huitième titre mondial. Alors que le Grand Prix du Brésil programmé ce dimanche pourrait être décisif, Lewis Hamilton s’est prononcé sur ce rendez-vous tout en reconnaissant la domination de Red Bull face à Mercedes.

« Ils ont la voiture la plus forte, on peut le dire, évidemment »