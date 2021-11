Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s'enflamme pour Toto Wolff !

Publié le 18 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix du Brésil, Toto Wolff s'est montré assez passionné par ce qu'il se passait sur la piste. Une énergie que Lewis Hamilton a plutôt bien apprécié au volant de sa monoplace.

Lors du Grand Prix du Brésil, Mercedes est passé par plusieurs stades d’émotions. En effet, lors des qualifications, Lewis Hamilton s’est vu être disqualifié en raison d’un défaut de DRS. Le Britannique est donc parti dernier du sprint mais a réussi à rattraper partiellement son retard en terminant dixième. Le pilote de Mercedes a donc démarré la course loin derrière son rival Max Verstappen. Cependant, Lewis Hamilton s’est tout de même imposé à São Paolo devant Red Bull. Lors de la course, Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes, s’est montré particulièrement déchaîné aux abords du circuit. Une attitude que Lewis Hamilton a apprécié.

« Cette passion fait partie de notre structure et de notre système, et elle vient de lui »