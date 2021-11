Formule 1

Formule 1 : Le témoignage fort de Verstappen sur sa lutte avec Hamilton !

Publié le 17 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Après la victoire de Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix du Brésil, le suspense a totalement été relancé pour le titre de champion du monde. Ce qui ne semble pas déplaire à Max Verstappen.

Tout reste encore à faire en cette fin de saison de Formule 1. Le suspense reste total alors qu'il ne reste plus que trois Grands Prix à disputer. Au classement général, Max Verstappen devance toujours Lewis Hamilton d'une courte tête malgré la victoire du Britannique au Brésil. Le Néerlandais compte 332,5 points tandis que le pilote de chez Mercedes en possède lui 318,5. Une bataille très serrée qui convient à Max Verstappen.

« D’un autre côté, ça rend aussi les choses plus excitantes pour tout le monde »