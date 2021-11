Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen relativise après sa défaite face à Lewis Hamilton !

Publié le 16 novembre 2021 à 23h35 par H.G.

Alors qu’il est arrivé à la deuxième place du Grand Prix du Brésil ce dimanche, Max Verstappen ne veut pas faire de ce résultat un drame, bien au contraire.

À trois courses de la fin de la saison, le suspens reste intact dans la course au titre de champion du monde de Formule 1. En effet, si Max Verstappen aurait pu tuer le suspense ou presque ce week-end, Lewis Hamilton en a voulu autrement en réalisant une excellente étape au Brésil et en remportant le Grand Prix ce dimanche devant le Néerlandais de Red Bull. Et si le pilote de Mercedes s’est naturellement montré ravi de ce succès, Max Verstappen, lui, refuse de s’inquiéter et se montre même satisfait de sa performance sur la terre brésilienne.

« Ce n’est pas trop mal »