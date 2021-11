Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Lewis Hamilton après sa victoire au Brésil !

Publié le 14 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 14 novembre 2021 à 22h36

Malgré sa 10e place au départ du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton s'est finalement imposé devant Max Verstappen ce dimanche. Le Britannique n'a pas caché sa joie après la course.

Lewis Hamilton ne compte rien lâcher pour le titre de champion du monde de Formule 1. Malgré des sanctions l'ayant contraint de débuter le Grand Prix du Brésil en 10e position sur la grille de départ, le pilote de chez Mercedes a réussi à grapiller les places les unes après les autres pour finalement s'imposer devant son rival Max Verstappen. Une victoire quasiment inespérée pour Lewis Hamilton.

« En arrivant ici, je ne pensais pas gagner des points sur Max »