Formule 1

Formule 1 : L’aveu d’Hamilton sur son incident avec Verstappen au Brésil !

Publié le 16 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été les acteurs d'une action surprenante en sortant de la piste. Le Britannique a d'ailleurs révélé qu'il n'avait pas beaucoup apprécié le geste du Néerlandais lors de cet incident.

Lors du Grand Prix du Brésil ce dimanche, Lewis Hamilton s’est imposé après une excellente prestation. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance pour le pilote de Mercedes, lui qui est parti dixième de la grille de départ après avoir été disqualifié des qualifications à cause d’un défaut de DRS. Et une nouvelle fois, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen s’est révélé très intense. Après un virage, les deux pilotes sont d’ailleurs sortis de la piste. Une action que Lewis Hamilton n’a pas grandement apprécié sur le moment.

« Je n'ai pas apprécié, évidemment je dois regarder les images, mais c'était intense et je n'en attendais pas moins »