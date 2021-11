Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Mercedes déclare la guerre à Red Bull !

Publié le 17 novembre 2021 à 15h35 par A.M.

Alors que la direction de course à Interlagos a décidé de ne pas sanctionner Max Verstappen, Mercedes a demandé à la FIA d'examiner à nouveau la situation.

La lutte pour le titre mondial atteint des sommets d'intensité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton qui se rendent coup pour coup. Au Brésil, les deux pilotes se sont livrés une bataille impressionnante en piste qui aurait pu mal finir. Et pour cause, la première attaque du Britannique a été repoussée par le pilote Red Bull, poussant les deux monoplaces hors piste. La direction de course a étudié cet incident avant de décider que cela ne nécessitait aucune sanction. Lewis Hamilton a fini par prendre l'ascendant pour s'imposer et revenir à 14 points de son concurrent direct pour le titre. Mais pour Mercedes, ce n'est pas suffisant.

Mercedes réclame une sanction contre Verstappen