Transferts : Le PSG reçoit une réponse à 115M€ !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au début du mois d’avril, le PSG va chercher à recruter un nouveau milieu de terrain cet été. Si le nom de Bruno Guimaraes est revenu avec insistance ces derniers temps, Arsenal est également dans le coup pour le Brésilien. Toutefois, les Magpies ne seraient pas disposés à négocier pour leur joueur de 26 ans. Explication.

L’été va être déterminant pour le PSG. Le club parisien s’apprête à démarrer une nouvelle ère de son histoire, et comme révélé par le10sport.com le 1er avril dernier, a ciblé un ailier gauche et un milieu de terrain en vue du prochain mercato estival. Depuis l’hiver dernier, le nom de Bruno Guimaraes revient avec insistance du côté du club français. Pour rappel, le Brésilien évoluant à Newcastle dispose d’une clause libératoire de 115M€ au sein de son contrat. Et à en croire les dernières affirmations du journaliste David Ornstein, Guimaraes intéresse Arsenal pour cet été.

PSG : C’est terminé pour un transfert à 115M€ ! https://t.co/uzazzuqnya pic.twitter.com/BsjA8FnPOE — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Le PSG et Arsenal lorgnent Bruno Guimaraes

« Arsenal aime beaucoup Bruno comme option s'ils doivent recruter un numéro 6. Il peut également évoluer au poste de numéro 8, mais Newcastle, Arsenal et d'autres le considèrent comme un numéro 6. Arsenal s'intéresse également depuis longtemps à Martin Zubimendi (Real Sociedad) pour ce poste et il ne fait aucun doute que d'autres candidats figureront sur leur liste » , a ainsi lâché Ornstein pour The Athletic ce vendredi.

« Newcastle, cependant, ne veut pas le perdre »