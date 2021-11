Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... La réaction de Toto Wolff après la décision de la FIA !

Publié le 19 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Mercedes avait porté une réclamation après un incident survenu entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Brésil, la FIA a décidé de rejeter la demande de révision de l'écurie allemande. Une décision qui ne surprend en rien Toto Wolff.

L'incident entre Red Bull et Mercedes lors du dernier Grand Prix du Brésil est clos. Les commissaires sportifs de la FIA ont décidé de ne pas donner suite à la demande de révision intentée par Mercedes après la course d'Interlagos. L'écurie allemande avait en effet pointé du doigt un léger accrochage de Max Verstappen lorsque Lewis Hamilton avait tenté de dépasser le Néerlandais au 48e tour de piste.

« Nous ne pensions pas vraiment que cela irait plus loin »