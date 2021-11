Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Mercedes... L'analyse de Bottas dans la lutte pour le titre !

Publié le 19 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent une bataille acharnée pour le titre de champion du monde, Red Bull et Mercedes se rendent également coup pour coup dans le championnat des constructeurs.

Les enjeux sont présents sur tous les plans en cette fin de saison de Formule 1. Alors qu'il ne reste plus que trois courses, Max Verstappen devance Lewis Hamilton de 14 points au classement général. Toutefois, du côté de la lutte dans le championnat des constructeurs, c'est Mercedes qui a l'ascendant sur Red Bull, puisque l'écurie allemande possède 12 points de plus que l'équipe autrichienne. Avant le Grand Prix du Qatar de ce week-end, Valtteri Bottas s'est prononcé sur cette énorme bataille.

« Red Bull a eu un peu le dessus toute la saison »