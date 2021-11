Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s'enflamme après la victoire de Lewis Hamilton au Brésil !

Publié le 17 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Parti en 10e position au Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton s'est finalement imposé sur le circuit d'Interlagos. Une victoire que savoure encore Toto Wolff.

Lewis Hamilton et Mercedes n'ont pas dit leur dernier mot dans la lutte pour le titre de champion du monde de Formule 1. Malgré ses sanctions l'ayant contraint de débuter le Grand Prix du Brésil à la 10e place de la grille de départ, le Britannique a réussi à signer une victoire éclatante devant son rival Max Verstappen. Au classement général, Lewis Hamilton revient ainsi à 14 points du pilote de chez Red Bull. De quoi faire le bonheur de Toto Wolff, le directeur de Mercedes.

« Lewis a remporté une victoire éclatante »