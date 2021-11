Formule 1

Formule 1 : La grosse sortie de Verstappen après la réclamation de Mercedes !

Publié le 19 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors que Mercedes a porté une réclamation à la suite de l'incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au dernier Grand Prix du Brésil, le Néerlandais ne s'inquiète pas pour autant des possibles sanctions qu'il encourt.

Sur la piste comme en coulisses, la bataille fait rage entre Red Bull et Mercedes. Lors du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen et Lewis Hamilton ne sont pas passés loin d'un énorme accrochage au 48e tour de la course, lorsque le Britannique a tenté de doubler le Néerlandais. Un incident qui ne passe pas pour Mercedes, qui a dernièrement publié un communiqué en demandant « un Droit de Révision selon l’Article 14.1.1 du Code Sportif International, en relation avec l’incident du Virage 4 entre la voiture 44 et la voiture 33, au 48e tour du Grand Prix du Brésil 2021. » Toutefois, Max Verstappen préfère rester serein dans cette affaire.

« S’il doit se passer quelque chose, ce n’est pas la fin du monde »